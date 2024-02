Fiorentina a Torino contro il mal di trasferta. E Italiano sogna… quota 200

L'edizione odierna di Tuttosport si concentra sul prossimo match che la Fiorentina affronterà in casa del Torino. Perché per i viola serve invertire una rotta in trasferta che non sta certo andando nella migliore direzione: vincere significherebbe infatti consolidare la rincorsa a un posto europeo e soprattutto stoppare un digiuno lontano da casa che dura da oltre due mesi. Nel 2024 - si legge - i viola hanno centrato un solo punto fuori dal Franchi e contestualmente il tecnico Italiano potrebbe toccare quota 200 punti (è a 198) in Serie A fra Spezia e Fiorentina.