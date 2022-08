Fiorentina a salve, anche con l’uomo in più: giovedì servirà altro

Una gara frustrante in quel di Empoli

Empoli preoccupato di trovare la sua nuova identità, Fiorentina del ritorno dei preliminari di Conference League. E dalle rispettive preoccupazioni , scrive oggi La Gazzetta dello Sport , è venuta fuori una partita scadente dal punto di vista tecnico e delle emozioni . Seri dubbi, per il quotidiano, sul fatto che quella di Jovic fosse una chiara occasione da gol per la distanza dalla porta, la posizione di Jovic, l’allargamento del pallone e la possibilità di recupero di Ismajli dopo il fallo che è costato il rosso a Luperto.

Scarsissima produzione offensiva da parte della Fiorentina, anche in 11 contro 10: appena due tiri nello specchio, uno solo pericoloso, quando Vicario ha chiuso bene Ikoné servito da Terzic. Il francese e Dodò, all'esordio da titolare, hanno fallito spesso la scelta. Jovic è ancora in condizione precaria, e nessuno prova a muoversi senza palla. Serve altro giovedì in casa del Twente.