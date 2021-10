Fiorentina, a Roma serve più fisico: valutati Odriozola, Amrabat e Duncan

Vincenzo Italiano è tornato subito ad allenare i suoi nella giornata di ieri. Lavoro di scarico per coloro che hanno giocato domenica

La Fiorentina di Vincenzo Italiano è tornata subito ad allenarsi nella giornata di ieri. L'importante vittoria per 3-0 contro il Cagliari ha permesse ai viola di cancellare le due sconfitte consecutive delle giornate precedenti e di proiettarli alla partita con la Lazio con un'altra mentalità. Come scrive il Corriere dello Sport, Italiano dovrà accelerare i tempi per scegliere gli undici che scenderanno in campo, ma la rotazione dei giocatori sarà inevitabile, vista la vicinanza delle partite. Lavorano ancora a parte Dragowski, Pulgar e Kokorin. In difesa dovrebbe tornare Odriozola da 1', al posto di Venuti. Un possibile cambio anche a centrocampo, dove c'è bisogno di muscoli, quindi spazio per uno tra Duncan e Amrabat. In attacco possibile conferma del tridente che ha battuto la squadra di Mazzarri, con un Saponara avanti rispetto al rientrante Sottil (da squalifica) e Callejon.