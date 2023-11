Fiorentina, a metà novembre il bilancio è positivo: l’analisi

La Nazione traccia il bilancio di metà novembre. Arrivati ad un terzo del campionato i numeri della Fiorentina: 20 punti dopo 12 giornate, 7 in più rispetto alla scorsa stagione, media punti pari a 1,66 che proietta la squadra viola a quota 63 punti a fine campionato, media che porta storicamente in Europa. In Conference League, invece, i ragazzi di Italiano hanno il primo match point qualificazione contro il Genk. Il quotidiano analizza, poi, difesa, centrocampo e attacco.

DIFESA

Ad oggi sono 16 i gol subiti, dato un po’ gonfiato dai 4 presi a Milano. In ogni caso la difesa viola è la 12esima del campionato. Quarta si è ritagliato un ruolo prezioso in inserimento, ma ancora ha qualche disattenzione mentre Milenkovic ha attraversato un paio di settimane complicate. Il reparto paga però i tanti infortuni, soprattutto quelli degli esterni. Dodo out per mesi, a destra ha ceduto anche Kayode. E pure Biraghi non è stato sempre bene.