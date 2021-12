Fiorentina, a gennaio vietato vendere i big

La Fiorentina sta facendo un ottimo lavoro sotto la guida di Vincenzo Italiano. A gennaio però serve fare la giusta cosa

La Fiorentina adesso non può più giocare a nascondino. L'obiettivo è l'Europa. Lo dice la classifica, ma soprattutto lo dice una squadra che sta dimostrando quanto si possa crescere se messi nelle giuste condizioni. Italiano sta facendo veramente un ottimo lavoro, riuscendo a ristabilire giocatori che sembravano persi e facendoli diventare fondamentali per questa rosa. Adesso però serve anche usare la testa e soprattutto serve un aiuto della società.

A gennaio è vietato vendere i giocatori funzionali al progetto, ovvero i pilastri della rosa. Come scrive la Repubblica, di Kokorin e Amrabat possiamo fare a meno, ma di Vlahovic e Milenkovic assolutamente no. Commisso deve pensare al momento della Fiorentina e fare il possibile per soddisfare le esigenze del caso. E se nel frattempo avesse voglia di fare un regalo a Italiano, sarebbe ben accetto. Questo per permettere di avere basi ancor più solide per la famigerata e tanto mancata Europa.