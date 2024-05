Fiorentina, a Cagliari Italiano dosa le rotazioni: riposano Nico e Jack

Vigilia di Cagliari-Fiorentina , ma inevitabilmente è già iniziato il conto alla rovescia per la finalissima di Atene . Domani l'obiettivo è conquistare la qualificazione aritmetica alla prossima Conference League, contro una squadra che ha appena festeggiato la permanenza in Serie A. Le insidie, però, restano dietro l'angolo ed è il motivo per cui secondo il Corriere dello Sport Italiano doserà le rotazioni puntando su un undici di partenza rivisitato con criterio.

Terracciano difenderà i pali nel 4-2-3-1 viola. Sulla fascia destra Kayode, al centro Milenkovic e Ranieri, al rientro dopo il turno di riposo con il Napoli. Sulla sinistra spazio a Parisi che stavolta proverà a insidiare Biraghi dal primo minuto. A centrocampo da valutare la condizione fisica di Bonaventura. Italiano potrebbe cautelarsi schierando dal primo minuto Arthur e Mandragora, con l'idea di impiegare Jack a partita in corso. In attacco probabile l'utilizzo di Ikonè, con turno di riposo concesso a Nico Gonzalez. Sulla trequarti spazio a Beltran, mentre a sinistra potrebbe tornare Castrovilli. L'unica punta infine sarà Nzola, anche in considerazione della forma non ottimale di Belotti.