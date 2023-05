Fiorentina 4×4 lontano dal Franchi: in Svizzera basta la metà

Italiano gioca a poker sui campi di Conference League: a patto di non subire gol, in casa del Basilea basterebbe la metà dei gol segnati fin qui nelle trasferte europee

Nel presentare la sfida tra Basilea e Fiorentina nel ritorno delle semifinali di Conference League in programma domani sera, La Gazzetta dello Sport ricorda che i viola si sono fatti avanti nella fase a eliminazione diretta a suon di poker. Quattro i gol segnati a Braga nel playoff, quattro al Sivasspor negli ottavi di finale, ancora quattro le reti infilate nella porta del Lech Poznan in Polonia nell’andata dei quarti. Se poi si considera il girone, le vittorie fuori casa sono addirittura 5. In Svizzera ne bastano solo due di scarto.