Fiorentina, 25 milioni di motivi per far bene: il progetto

Fiorentina, 25 milioni di motivi per andare avanti in Europa

25 è la cifra che incasserebbe la Fiorentina nel caso in cui dovesse arrivare fino alla finale di Conference League. Ma no c'è solo l'aspetto economico: il tutto vale anche la continuità del progetto. I viola nella giornata di domani sono attesi in Olanda per provare a superare per una seconda volta il Twente. La vittoria permetterebbe la qualificazione ai girone della competizione, con relativa eliminazione della squadra avversaria.

L'accesso o meno alla rispettiva coppa, è un vero e proprio spartiacque per la stagione: soprattutto perché rappresenta la possibilità di proseguire quanto di buono creato la scorsa stagione, finalizzato con il raggiungimento del settimo posto in classifica. Come ricorda il Corriere dello Sport, la qualificazione permetterebbe di incrementare il valore della rosa, un ritorno d'immagine, vista l'esportazione del marchio, per la facilità di accesso a nuovi investimenti e per le strategie di mercato da consolidare. Quella di domani, sarà la cosiddetta Partita, e Firenze è pronta a portare il suo calore anche in Olanda.