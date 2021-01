Fiorentina, 15 milioni di mancati ricavi dal botteghino. Ma c’è chi sta molto peggio

Senza pubblico è dura per tutte le società della nostra Serie A. L’assenza di pubblico causa Covid-19 inizia a pesare per le casse delle squadre della nostra massima serie, come dimostra l’analisi de La Stampa. La Fiorentina ha accusato perdite per 15 milioni di euro dal mancato botteghino, ma c’è chi sta peggio. Alla Juve mancano 80 milioni, all’Inter 60. Chiude il podio il Milan con 40, tallonata – si fa per dire – dalla Roma con 38. Davanti ai viola anche Atalanta, Lazio (20) e Napoli (17). Sopra i 10 milioni di incassi vanificati anche Udinese e Bologna.

Franchi, entro poche settimane la risposta del MiBACT: si definirà dove poter intervenire