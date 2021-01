Franchi, entro poche settimane la risposta del MiBACT: si definirà come poter intervenire

Come riporta ilsitodifirenze.it, a poche ore dalla fine del 2020 è arrivata dal MiBACT al Comune di Firenze una comunicazione sullo stadio Artemio Franchi. La missiva del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo arriva a seguito della richiesta congiunta dello scorso novembre dove Comune e ACF Fiorentina chiedevano al Ministero quali parti dello stadio Franchi siano tutelate e in quale misura si possa intervenire per un eventuale restauro o rifacimento.

Da Roma – scrive il portale – in attesa della formalizzazione del provvedimento, vengono chiesti chiarimenti riguardo la concessione dello stadio a Campo di Marte, affinché la legittimazione ad eseguire i lavori sia di pertinenza esclusiva del Comune o della Fiorentina. Una richiesta pro-forma, visto che si conoscono perfettamente i soggetti proprietari (Palazzo Vecchio) e concessionari (la società viola) dell’impianto. Il prossimo passo? Secondo il sito, il MiBACT stabilirà entro poche settimane come poter intervenire sul Franchi.

Nardella: “Sullo stadio presto dalle parole ai fatti. Restyling Franchi profondo e strutturale”