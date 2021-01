Finalmente una Fiorentina unita. Grinta e personalità, i viola hanno voltato pagina?

“Ok tanto lo rifacciamo”, si è consolato Vlahovic dopo il gol annullato per un fuorigioco di mezzo tacchetto. E in 10 la Fiorentina lo ha rifatto davvero il gol, mostrando una determinazione raramente emersa durante una stagione molto sfibrata dal punto di vista della personalità. Come scrive La Nazione, il recupero della personalità è la migliore notizia per una Fiorentina rimasta in 9 per overdose di ingenuità ma comunque squadra.

E se – scrive il quotidiano – in alcune partite non sarebbero bastati 15 giocatori, stavolta il senso di appartenenza si è palesato improvvisamente ieri e si sono visti giganteschi passi in avanti sotto il profilo della voglia di giocarsela. Di fronte alle difficoltà è uscito l’orgoglio, anche se il problema resta quello della finalizzazione: nonostante il Torino sia stato schiacciato per una ventina di minuti, Sirigu non ha dovuto compiere grosse parate ed è stato salvato dal palo. Adesso la partita con l’Inter: nel match d’andata la rimonta nerazzurra dette inizio alla crisi d’identità e alla “iachinite”, ma ieri forse è iniziata un’altra storia.

Straordinari per Kokorin, al lavoro per accelerare il recupero. Già in panchina contro l’Inter?