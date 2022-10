Finalmente un po’ di ottimismo per Sottil: ecco quando tornerà in campo

Finalmente buone notizie per Riccardo Sottil. L'esterno viola è pronto per tornare in campo con i suoi compagni

La Nazione si sofferma sulle condizioni di Riccardo Sottil. L'esterno è ormai assente da un mese, ma il suo recupero non sembra lontano. Infatti, questa settimana dovrebbe rientrare in gruppo per preparare al meglio la trasferta di domenica contro Lo Spezia. Difficile quindi, vederlo in campo giovedì per il match di Conference.