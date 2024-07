Finalmente torna Quarta. C’è anche Amrabat, ma ancora per poco

Giornata di arrivi oggi al Viola Park, dove sono attesi Quarta e Amrabat. Entrambi - si legge sulla Nazione - si sottoporranno alle visite mediche di inizio stagione, per poi riprendere gli allenamenti con la maglia viola non appena Palladino radunerà di nuovo la squadra a Firenze. Quarta ha deciso di rimettersi a disposizione della Fiorentina con una settimana di anticipo, rispetto alle ferie concordate dopo la Copa America. Amrabat rientra dal Manchester United ma potrebbe ripartire per ragioni di mercato.