Finalmente Martinez Quarta! Ma con lo Spezia non verrà convocato

Dopo lo sbarco in Italia nella serata di ieri (QUI IL SALUTO) Lucas Martinez Quarta è pronto a sbarcare finalmente a Firenze. L’argentino, dopo le sfide contro Ecuador e Bolivia in cui è stato titolare, nella giornata di oggi sarà a Firenze e ultimate le pratice burocratiche da domani sarà a disposizione di Iachini. Per la prima volta farà conoscenza dei nuovi compagni di squadra, ma per il match di Cesena contro lo Spezia è difficile che possa essere convocato visto che non si è mai allenato con il gruppo.

E CONTRO LO SPEZIA PEZZELLA TORNA AL CENTRO DELLA DIFESA