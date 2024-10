Palladino, tecnico della Fiorentina, ha elogiato Kean, sottolineando quanto la fiducia della società e dello staff sia stata fondamentale per la sua crescita. Kean, in questa stagione, ha finalmente la possibilità di giocare con continuità, cosa che non gli è quasi mai successa in carriera, a eccezione della stagione 2020-21 con il PSG.