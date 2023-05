Finale di Coppa Italia, febbre biglietti: da domani via alla vendita, le info

Organizzazione

Trentamila i tagliandi a disposizione per la Fiorentina, trentamila per l'Inter. Ai tifosi viola è stata assegnata la Curva Sud (quello solitamente occupata dai tifosi della Roma) e i lati sud dei Distinti, Tribuna Monte Mario e tribuna Tevere. I prezzi: 35 euro per la curva, 50 euro per i distinti, 135 euro per la tribuna Tevere, 190 euro per la tribuna Monte Mario. Ingresso gratuito (senza diritto al posto a sedere) per i bambini che non hanno compiuto i sei anni. 50 euro il prezzo per invalidi al 100% e non deambulanti con accompagnatore (obbligatoriamente maggiorenne) che saranno sistemati in Tribuna Tevere lato Sud. L’accreditamento in questo caso dovrà essere richiesto tramite sito della Fiorentina. I biglietti si comprano soltanto su internet, anche se Atf ha previsto una propria modalità di raccolta delle adesioni.