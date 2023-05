Finale di Conference, continua la vendita dei biglietti e la Fiorentina spera

Il Corriere Fiorentino si sofferma sulla fase di vendita dei biglietti per la finale tra la Fiorentina e il West Ham. Con una capienza da 18 mila posti lo stadio dello Slavia Praga non è esattamente l’impianto ideale per accogliere un’invasione di tifosi, ed è poi questo il motivo per il quale la Fiorentina ha dovuto scegliere precisi criteri nella distribuzione dei 5900 tagliandi che per regolamento spettano a entrambe i club. Così ieri si è chiusa la prima fase delle vendite, quella dedicata a chi ha seguito l’intera stagione della Fiorentina abbonandosi al campionato, sottoscrivendo il mini-abbonamento di Conference e sostenendo almeno una trasferta europea, mentre da oggi toccherà a chi durante la stagione ha acquistato uno solo dei due abbonamenti: potrà assicurarsi (per via telematica) un solo tagliando. Avrà tempo fino a domani.