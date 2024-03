Filo conduttore tra centrocampo e attacco: il ruolo perfetto di Beltran

La Gazzetta dello Sportcontinua a interrogarsi su chi, tra Barak e Beltran, potrà rivelarsi più utile nella sfida di sabato contro il Milan. Contro i rossoneri Beltran potrebbe essere ideale per fare da raccordo fra centrocampo e attacco e in più è bravo a giocare spalle alle porta. Barak d’altra parte svaria tanto e dà meno riferimenti, risultando più difficile da marcare negli inserimenti in area di rigore. Anche se per motivazioni del tutto diverse, il percorso stagionale dei due calciatori è simile. Barak è partito in ritardo per un virus che lo ha costretto a lungo ai box, mentre Beltran ha avuto bisogno di capire il nostro campionato, di adattarsi agli schemi di Italiano e ha cominciato ad ingranare lentamente, pur facendo vedere fin da subito le sue qualità. Ora, però, sono entrambi in crescita e la Fiorentina sta iniziando ad apprezzarne il talento. Sul minutaggio non c’è paragone: l’argentino ha oltrepassato i duemila minuti e anche questa volta appare in vantaggio, il ceco non arriva a ottocento, considerando tutte le competizioni.