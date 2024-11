Figli d’arte e giovani promesse: così il Viola Park fa crescere la Fiorentina

Il "Viola Park" della Fiorentina è ricco di giovani promesse, molti dei quali figli d’arte. Tra i talenti emergenti ci sono Mattia Barzagli, attaccante già in Under 15, e Alvaro Valero, figlio di Borja Valero, nella squadra del 2010. Nell'Under 18 milita Tommaso Flachi, mentre nell'Under 17 c'è Simone D’Aversa, figlio dell'allenatore dell’Empoli. Anche i più piccoli includono figli di ex viola, come Andrea Pasqual in Under 9 e Bautista, figlio di Martinez Quarta, in Under 8. Il settore giovanile, composto da 266 ragazzi in 13 squadre, è in gran parte italiano e toscano, in linea con la filosofia del club di coltivare talenti locali. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.