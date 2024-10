Fiducia e numeri top, così Gosens si è preso Fiorentina e… nazionale

Dal 18 ottobre 2023 all'11 ottobre 2024, Robin Gosens ha chiuso un cerchio lungo 359 giorni tornando a indossare la maglia della Germania. In mezzo tante cose sono cambiate, da Berlino a Firenze, passando dai risultati a singhiozzo dell'Union ad essere già un punto fermo dei viola, adattandosi con la consueta celerità alle novità che ha incontrato sul proprio cammino. Come scrive il Corriere Fiorentino, i 448 minuti in campo dal suo approdo nel mondo viola, uniti al livello delle sue prestazioni, lo hanno reso uno dei grandi protagonisti dell’autunno gigliato. In campionato è sesto per minuti giocati (sebbene sia arrivato dopo due giornate), scalfendo la gerarchia granitica che vedeva titolare Biraghi e limitando sensibilmente l'impiego di Parisi.