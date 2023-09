Fiducia a Nzola, CorFio: “Giovedì miglior partita, lo dice lo staff viola”

«Dobbiamo stare vicino a M’Bala — ha detto Pradè — ci parlerò, perché sono convinto che quando si sbloccherà non si fermerà più». È questa la parola d’ordine in casa Fiorentina quando si affronta il tema Nzola: fiducia. Lo stesso Italiano oggi ribadirà al suo pupillo che deve stare tranquillo, senza sentire l’ossessione di dover segnare a tutti i costi. A proposito. Secondo lo staff tecnico quella di giovedì è stata fin qua la miglior prestazione dell’ex Spezia che, al contrario di quanto successo in precedenza, ha avuto più di un’occasione per segnare. Certo, le ha mancate, ed è indubbio che su di lui la pressione si stia facendo ogni volta più forte.