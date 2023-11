Fiducia a Kouamè e Ikonè. Sottil al Sassuolo per Laurienté? Brekalo in uscita

E se Kouame da una parte (per la sua duttilità tattica) e Ikoné dall’altra (per il potenziale ancora inespresso, a detta di Italiano) non sono in alcun modo nella lista dei partenti, l’eventuale arrivo di Laurienté chiamerebbe al sacrificio almeno uno tra Sottil e Brekalo. Il classe ’99 è da mesi un pallino della dirigenza del Sassuolo e potrebbe persino rientrare in uno scambio (con conguaglio a favore dei neroverdi, vista l’alta valutazione - almeno 25 milioni - che viene fatta del francese) mentre il croato, preso a zero euro un anno fa, sarebbe l’elemento più facile da immettere di nuovo sul mercato.