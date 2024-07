Festa al Viola Park: 250 tifosi accolgono la Fiorentina

"Intorno alle 19, con l’allenamento iniziato da circa un’ora, la prima vera manifestazione d’affetto per Raffaele Palladino. “Forza mister” gridano dalle tribune, e giù applausi con l’ex Monza a ringraziare il suo nuovo pubblico. La prima vera seduta a porte aperte della nuova Fiorentina è filata via sotto una ‘ bella atmosfera’, per dirla alla Ghali, anche se la premessa è d’obbligo. I presenti (500 prenotati, circa la metà i realmente arrivati) sono una fetta di pubblico curiosa e festosa. Il che è un bene per tener tranquilla una squadra ferita dalle finali perse ed i trofei mancati e ancora in buona parte da costruire. Ma resta un’altra parte di sostenitori maggiormente presenti sui social o nelle radio piuttosto insoddisfatta di alcuni ruoli non ancora coperti dal mercato.