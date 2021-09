Ferrero a Draghi: “E’ inutile aprire gli stadi al 75/80%, facciamolo al 100%”

Massimo Ferrero continua la sua campagna per la riapertura degli stadi e questa volta fa un appello direttamente a Draghi

Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, è colui che più di tutti si sta facendo portavoce della riapertura completa degli stadi. La stessa battaglia che, ormai da tempo, sta portando avanti la tifoseria organizzata della Samp, come tante altre in Serie A. Queste le sue parole: "Bisognerebbe avere un pò di coraggio. E' inutile spararsi le pose sul 75 o l'80%, riapriamo gli stadi al 100% e chiudiamo la pratica. Non è che dobbiamo stare lì a chiedere l'elemosina per riportare i tifosi allo stadio e riportare la gente al cinema. Caro signor Draghi, a nome di 38 milioni di tifosi non ti chiediamo soldi. Ti chiediamo di aprire gli stadi". Queste le sue parole a La 7. Questo quanto riportato da Tuttosport.