Verso il Napoli: torna Gonzalez, gli altri sudamericani tutti in ballottaggio

L'ex Stoccarda è l'unico sudamericano sicuro di giocare, mentre gli altri quattro si contendono due posti

La Nazione dà qualche indicazione sulla probabile Fiorentina che vedremo affrontare il Napoli domenica: al rientro Nico Gonzalez e Venuti, ma il secondo, pienamente ristabilito, dovrebbe lasciare comunque il posto sulla destra a Odriozola, ottimo a Udine. Per Castrovilli si attenderà fino alla gara col Venezia dopo la sosta. I ballottaggi sono due e riguardano il centro del centrocampo (Pulgar avanti su Torreira) e della difesa (Igor in vantaggio su Quarta per affiancare Milenkovic.