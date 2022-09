Ferrara su La Nazione: “Certe vittorie ti evitano l’appuntamento dall’analista”

La nota firma de La Nazione, Benedetto Ferrara, ha analizzato la vittoria della Fiorentina contro l'Hellas Verona, sostenendo che è bello tornare a vincere, soprattutto quando non ti ricordavi nemmeno come fosse. Tre punti fondamentali che ti evitano l'appuntamento dall'analista, anche perché adesso si potrà riprendere fiato con la sosta. Positiva la scelta di Kouame come prima punta e di Barak spesso alle sue spalle per evitate "l'effetto pallanuoto". Italiano dopo Istanbul ha riflettuto parecchio e da uomo intelligente quale è ha sfruttato la pochezza dell'avversario. Nella giornata di ieri, ed è ben importante evidenziarlo, la Fiorentina più che l'Hellas Verona sfidava se stessa e il suo lato oscuro emerso negli ultimi tempi.