Ferrara se la ride: “Ottime notizie: Kokorin resta. Troppo facile con Vlahovic”

Un'altra sfida per Vincenzo Italiano, uno a cui non piacciono le cose facili

Redazione VN

Nell'edizione odierna del QS troviamo un pezzo a firma Benedetto Ferrara. Con la solita ironia, Ferrara commenta le vicende di casa Viola. Ecco qualche estratto:

"Ultime notizie: il viola club plusvalenza si è riunito d’urgenza in seduta plenaria chiudendo l’assemblea con una standing ovation per la cessione di un attaccante serbo di cui non ricordiamo il nome a una squadra in bianco e nero di cui l’identità ora ci sfugge."

" A questa buona notizia se ne aggiunge un’altra decisamente positiva: ci sono molte probabilità che Kokogol resti a Firenze. E il più felice è Italiano, a cui hanno finalmente portato via il capocannoniere del campionato. Pare che il tecnico abbia confidato ai suoi dirigenti tutta la soddisfazione per la cessione del suo ex attaccante. «Io sono uno davvero tosto, con quel serbo era tutto troppo facile. Adesso sì che ci divertiamo»"

"E va bene così, ora c’è Cabral, che tradotto in un coro diventa subito «che gol che fa Arthur Cabral». L’importante è trovare subito un nuovo amore. Ma mai affezionarsi troppo che poi ci rimaniamo male. Divertente, a proposito del brasiliano, la notizia che su di lui c’erano Venezia e Barcellona. A noi risultava Catanzaro e Manchester City"

"Intanto gira anche la notizia che il serbo di cui non ricordiamo il nome avrebbe commesso un reato violando la quarantena per andare a fare le visite al mitico J medical, che poi sarebbe l’ambulatorio dei gobbi. Secondo l’autorevole Rutto Sport, il giocatore sarebbe guarito in quanto il virus avrebbe rifiutato il trasferimento a Torino."