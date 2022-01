Stallo su Kokorin. Si cerca la rescissione, ma la via è complicata

Per Kokorin la Fiorentina vorrebbe la rescissione anticipata del contratto. Sembra la via percorribile, ma non la più facile

In questi ultimi febbrili giorni di mercato, la Fiorentina vorrebbe sistemare anche la situazione Kokorin. L'attaccante russo è (stato) poco più di un fantasma in maglia viola e non ha praticamente mai inciso anche in quelle poche occasioni in campo che ha avuto. Il Corriere Dello Sport prova a ipotizzare le prossime mosse delle parti: attualmente la rescissione è l'ipotesi da preferire. L'idea del club è quella di chiudere anticipatamente l'oneroso contratto e permettere al ragazzo di tornare in patria, ma la situazione è in stallo. L'accordo fra le parti in questa direzione sembrerebbe la via più logica, ma non certo semplice.