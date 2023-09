Ferrara scrive: “Sabiri come un gatto sull’Aurelia. Peccato per Kokogol”

"E’ durato come Sabiri al Viola Park is the new è durato come un gatto sull’Aurelia (cit.). Il marocchino aveva firmato per la Fiorentina a gennaio, è arrivato a luglio ed è ripartito a settembre puntando la sua rotta verso la nuova frontiera del pallone, il campionato arabo. In un pugno di settimane ha fatto in tempo a lavorare in un centro sportivo di ultima generazione, ad allenarsi alle temperature del deserto del golfo, fare colazione da Marcello e, forse, a prendersela a male per alcune scelte dell’allenatore. Un affarone abbastanza inspiegabile. Cose che capitano, però. Mai potremo dimenticare illustri scomparsi o mai apparsi: da Savio Nsereko a Benalouane passando per Iakovenko. La letteratura è vasta. Il pallone è una scienza, ma a volte anche fantascienza. Calciatori a nostra insaputa. Ma nel frattempo se n’è andato anche il mitico Kokogol. E qui la sorpresa è un’altra. Forse non ce l’aspettavamo. Anzi, diciamocelo: ci dispiace. Era un esempio di redenzione, la metafora della rinvincita umana e professionale. L’amore al tempo di Kokorin era quella suggestione empatica che proviamo per chi fa di tutto per uscire dall’ombra. Lui ce l’ha messa tutta e dobbiamo solo sperare di non doverlo rimpiangere".