Ferrara scrive: “Ribery gioiello antico, Firenze ha fatto bene a scegliere lui”

Insieme a Gaetano Castrovilli, è stato il migliore in campo della Fiorentina contro la Juventus. Stiamo parlando di Franck Ribery. Su di lui scrive Benedetto Ferrara su Repubblica Firenze. Pubblichiamo una parte dell’articolo:

Per tutti quelli che lo davano per finito, per tutti quelli che sì vabbè ma è solo un affare mediatico e anche per quelli che ti costringono a giocare di sabato alle tre del pomeriggio perché in Cina pagano per vedere CR7 e invece ammirano lui, FR7, che esce dal campo nel rimbombo felice di una standing ovation. E bravo Franck, che insieme a tutti gli altri, lasci la Juve a zero gol e gli metti anche paura, in un giorno bollente vissuto con tanto cuore e qualche bellezza sopraffina. Non ha sbagliato Firenze a scegliere lui. E anche lui ha azzeccato la strada giusta. Perché se nel calcio sono i soldi a comandare, alla fine ci sono anche degli uomini che decidono come dare gli ultimi ritocchi a una carriera fatta di vittore sui palcoscenici che contano. Ribery è un gioiello antico, e messo dentro questa squadra fatta anche di ragazzi pronti a sbocciare come fiori a primavera, la sua passione aggiunge tanto, tantissimo.