Ferrara scrive: “Kokogol e Giuffredi, settimana da applausi”

Sulle colonne de La Nazione troviamo un fondo di Benedetto Ferrara, che richiama alla settimana che sta finendo assegnando qualche "premio" speciale. Per la Fiorentina sono stati giorni importanti, con la novità Viola Park in tutto e per tutto, il centro sportivo atteso per troppo tempo, qui si fa la storia. E la società merita applausi. Premio alla Fiorentina nonostante i rincari degli abbonamenti, perché da anni non avevano subito ritocchi e la promo per gli Under 14 è un importante segnale di attenzione alle generazioni.