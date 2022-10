Ferrara scrive: “Jovic, ora manca solo la mitraglia dopo i gol alla terza D”

Come ogni sabato, l'ironia di Benedetto Ferrara smorza i toni della settimana viola su La Nazione. Dopo gli svarioni con l'Inter, la Fiorentina si rifà in Europa ma anche stavolta ecco l'esultanza polemica di Jovic: "Anche in Coppa, la Fiorentina ha deciso di regalare subito un gol. Pare che lo schema sia stato studiato in allenamento. Poi Jovic ha fatto doppietta festeggiando con la solita voglia di accattivarsi le simpatie dei tifosi. Questa Fiorentina è un po’ così: Biraghi imita Mcgregor dopo una rete segnata agli Hearts of Ponte a Greve, Jovic che fa il fenomeno. Ci manca solo la mitraglia al campetto di piazza D’Azeglio contro la terza D e siamo a posto. Batigol, digli qualcosa".