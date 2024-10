Ferrara scrive: “Gud, De Gea o Adli. La voglia riscoperta di scegliersi un eroe”

Come ogni sabato su La Nazione torna Rock & Gol, la consueta rubrica di Benedetto Ferrara . Oggi si parla della necessità di trovare ognuno il suo "eroe" all'interno di una Fiorentina che si è ritrovata dopo la vittoria contro il Milan. "Non ci sono dubbi che il protagonista della vittoria sul Milan sia stato un portiere capace di tutto, un ex campione deciso a togliersi quell'ex di dosso per dimostrare ancora il suo valore. [...] Le Fiorentine che ci hanno fatto sognare hanno sempre avuto grandi numeri uno: Galli, Toldo, Frey, tanto per citarne alcuni. A questa Fiorentina, nei giorni più confusi, mancava un leader difensivo, e lui oltre i rigori parati adesso è questo".

L'ex portiere del Manchester United non è l'unico giocatore citato: "C'è Adli, per esempio. E non solo per un gol d'autore. Da quanto tempo non vedevamo un centrocampista così? Uno che lì in mezzo mette piedi e fosforo per dare idee alla squadra. Il ragazzo può farci svoltare lì nel mezzo, le potenzialità ci sono tutte. Amori possibili, probabili oppure solo sogni. Guardi Richardson per esempio e sgrani gli occhi di fronte a tanta eleganza. I geni di famiglia non tradiscono quasi mai". E poi c'è Gudmundsson: "Appena uscito a testa alta da una brutta storia, è il dieci che ci mancava, e qui si è trattato di un colpo di fulmine. E' chiaro che poi è l'idea complessiva di una Fiorentina a farti battere il cuore".