Ferrara scrive: “Ci sono tante strade per tenere Vlahovic”

Benedetto Ferrara ha scritto di Vlahovic, Commisso e le ambizioni dei viola

"Vendere Chiesa il primo anno e Vlahovic il secondo non rappresenterebbe una grande operazione simpatia. Un po’ come lottare ogni anno per salvarsi. È chiaro che per firmare un contratto bisogna essere in due, ma le strade sono molteplici, e non è mica solo questione di soldi o garanzie tecniche. Ci sono le clausole, e quelle contano molto.

Vlahovic può accettare, vista l’età, di restare un altro anno a Firenze. Ma il suo agente vuole essere libero di proseguire le trattative giocando al rialzo sul mercato, nazionale e internazionale. Gli agenti questo fanno: trattano per le società, per i loro assistiti e per se stessi: tutto lecito, naturalmente, e questa è una delle ragioni (non certo la sola) per cui il pallone ha le pezze al fondo schiena. Insomma, una clausola rescissoria non eccessiva potrebbe essere un buon compromesso per le parti. Triste per chi sogna di vincere qualcosa e immagina un nuovo Batistuta fedele alla linea."