Ferrara scherza: “Ecco cosa ha detto Italiano alla squadra sulla gara con la Juve”

L'editoriale del giornalista fiorentino

Italiano che dice: “Noi pensiamo al Sassuolo. Nello spogliatoio non ho mai parlato di Juve”. Vero. Infatti pare che il tecnico abbia arringato lo spogliatoio così: “Pensiamo al campionato. Ai gobbi ci potete pensare da domenica. Comunque tu, Igor, inizia ad affilare i tacchetti”. Ok. D’altra parte la Fiorentina era stata chiara presentando la sfida di Coppa. “Non sarà una partita come le altre”. Nessuno qui l’ha mai pensato. Ma è una risposta a Vlahovic. “A Firenze sarà una partita come le altre” aveva detto in tv. Si beh. Insomma. Andrebbe chiesto a Roberto Baggio quella volta che, alla prima al Franchi da bianconero, non calciò un rigore e poi raccolse una sciarpa che un giovane tifoso gli lanciò dalla tribuna. Certo, altro calcio. Ma soprattutto altri uomini e altri campioni. Intanto si allunga la fila per i biglietti di Coppa. Quelli che si erano messi in fila per gli Uffizi si sono ritrovati in coda per l’Antico Vinaio e da lì, armati di schicciata con la finocchiona, in attesa al Viola point. Questo sì che si chiama ottimizzare il tempo.