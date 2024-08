Ferrara: “Quanta pochezza, il turnover un’utopia. Ma forse il 9 è quello giusto”

"Giorni di lavori in corso. Stadio mezzo sventrato, Fiorentina un po’ sì e parecchio no. La piccola Europa è sempre a portata di mano, però quanta pochezza, in un primo tempo che lascia davvero senza parole. A essere ottimisti, possiamo dire che siamo solo all’inizio, che il mercato è ancora aperto e che si può solo migliorare, anche perché peggiorare non è facile. Di sicuro è giusto affermare che il turnover al momento è un’utopia, ma è anche vero che se non lo fai contro la squadra di un paesino ungherese di 3900 abitanti quando lo fai? Le buone notizie? Beh, la reazione dopo un doppio colpo clamoroso e un centravanti che potrebbe essere quello giusto, per movimenti, per il gol, per essere punto di riferimento senza la quale il resto della squadra si perde nel nulla. Brutta Fiorentina, ingresso in Coppa possibile, sempre che nel frattempo si trovi gioco, personalità e qualche giocatore buono da inserire in rosa"