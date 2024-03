Ferrara: “La Fiorentina desidera soffrire. Grazie al bomber d’Europa”

"Il desiderio di soffrire sembra la caratteristica principale di questa Fiorentina. Soffre lei, soffrono i suoi tifosi. Anche quando non ha nessun senso. Beh, a questo giro, dentro una partita di calcio mediocre, è andata bene, l’obiettivo è stato centrato e nessuno si ricorderà di un giovedì blindato con lo stadio vuoto e col gioco assente. Forse è solo una questione di scarsa personalità. I trenta secondi finali di sbandamento totale contro la Roma sono un’altra storia e fanno male per davvero. Contro il Maccabi la Fiorentina ha fatto tutto da sola. Ha annoiato, ha segnato, ha sbagliato, ha regalato un gol e quindi cinque minuti di panico senza senso. Le belle notizie si chiamano Dodo (ben tornato) e quarti di finale. Non dimentichiamoci che questa coppa low cost è l’obiettivo primario della squadra e del tecnico. Finire un ciclo e una storia lunga tre anni vendicando la finale di Praga è il sogno di tutti. Inutile aggiungere che servirebbero i gol delle punte. Ps. Grazie Barak, bomber d’Europa".