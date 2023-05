Ferrara: “In campo si respira amore, prima Cabral e poi Dodo'”

"L’attesa, la speranza, i dubbi, la paura, la passione, le farfalle nello stomaco, la felicità. Regole dell’amore. Regole del nostro vivere il pallone. C’era Cabral, che faticava a capire e a segnare. Poi cambia tutto e un centravanti in crisi diventa il nostro Arturone, stavolta in panchina per una sfida che conta il giusto. Ora Dodò, motore velocissimo che lotta, segna e festeggia come un bambino felice. Il Franchi lo adora. Lui, che da biondo platino si è fatto viola. Amore. Sì, il pallone è così. Quello per la maglia, per la città, per questa squadra che corre in cerca di trofei. Il campionato è un modo per far passare il tempo. Ma il cuore è felice: brava Fiorentina, che ritrovi una vittoria che ci tiene belli carichi per tutto quello che ci aspetta".