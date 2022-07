Ferrara: “Il 3/09 ACF-Juve con le creme solari. Gattuso? Non ha capito nulla”

"Fiorentina-Juventus il 3 settembre alle 15. Un orario fantastico, per la partita che Firenze aspetta a gloria per misurarsi col potere. E, in questo caso, col proprio fisico. [...] In Fiesole passeranno coi gelati e le creme solari. A fine partita, per gli abbonati, sconto del 30% alla piscina Costoli. [...] Capitolo Jovic. Si è parlato di un prestito secco: cioè, prendilo e me lo riporti quando hai fatto. Tipo cacciavite al vicino di casa. Quello che ti dice, con aria minacciosa: "Hey, si chiama Pietro". Poi si è passati al prestito con diritto di riscatto: se lo vuoi tenere non farti problemi, però ti devi frugare. Poi è arrivato il prestito con obbligo: usa questo cacciavite ma inizia a frugarti, perché non lo rivoglio. Infine ecco il colpo di scena: acquisto a titolo definitivo. Per dire: se vuoi il cacciavite c’è il ferramenta all’angolo. [...] Dalla Spagna: Gattuso medita le dimissioni dal Valencia perché insoddisfatto del mercato. E due. Ma non ha ancora capito che si tratta di una strategia societaria? Se vuoi un allenatore che ti faccia fare il salto di qualità, prima devi prendere Gattuso e aspettare che se ne vada. A quel punto arriverà l’allenatore perfetto per te".