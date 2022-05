Ferrara: “Iachini come Dante, Benalouane e Iakovenko: quanto talento sprecato”

La frequenza con la quale Commisso menziona Iachini scatena l'ironia

"A nessuno è venuto in mente di chiedere al presidente qualcosa su Iachini, la sua malcelata passione calcistica. Ci ha pensato lui a ricordare che è stata sua la responsabilità dell’esonero del buon Beppe, per via della piazza, naturalmente, incapace di comprendere ciò che di prezioso era nascosto (molto nascosto) in quel 8-1-1 che ci ha regalato la salvezza e momenti di eccitazione emotiva pari soltanto a una coda alle poste quando ti rendi conto di aver perso il numerino per cui devi ricominciare tutto da capo. D’altra parte Firenze non è sempre grata ai suoi uomini di maggior valore. Dante in prestito al Ravenna, Benalouane al Careggi, Iakovenko & signora a Instagram. Quanti talenti snobbati, quanta ingratitudine".