Ferrara, Franchi: “Quanti plastici abbiamo visto? Quanto nulla”

"Di cosa si discute tra una partita degli azzurri (e meno male c’è Jack) e un’altra partita degli azzurri? Risposta facile: di stadio, perché, ora che il Viola Park è una realtà, è l’impianto del Campo di Marte a tenere un piccolo fuoco acceso sotto la pentola dove bolle la discussione. Si farà, non si farà, si farà a pezzi, si farà a metà, separando cattivi dai buoni, coi cattivi sotto l’acqua e gli altri al riparo dalle intemperie? Ma quanti plastici abbiamo visto, quanti rendering, quante vie del lusso sparse tra Novoli, L’aeroporto e un po’ ovunque, quanti modellini che trasformavano Firenze in Tokyo, quanti annunci, quanto nulla.In ogni caso restiamo fiduciosi e immaginiamo che la soprintendente abbia già acquistato un abbonamento in Maratona, visto che aveva dichiarato che per lei lo stadio va bene così dimenticandosi di aggiungere che non vede l’ora di assistere a un Fiorentina-Frosinone sotto la pioggia battente".