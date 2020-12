Ferrara scrive: “Firenze triangolo delle Bermude, Fiorentina insieme di figurine”

Benedetto Ferrara questa mattina analizza a 360 gradi il progetto Fiorentina sulle pagine di Repubblica. La squadra gigliata, secondo la prestigiosa firma, è un insieme casuale di figurine senza un piano di gioco. Una rosa assemblata male e gestita da una proprietà lontana. Adesso, dopo gli errori commessi, è tempo di riflessioni anche per i dirigenti. Un breve estratto: “Firenze sembra diventato un triangolo delle Bermude. Arrivi qui e smetti di giocare. Vai via e torni giocatore. Giocatori demotivati… chi vuole andare via, chi ci sente poco o nulla, chi non è abituato a certe battaglie, chi non si regge in piedi“.

La strada che porta al riscatto per Ferrara può essere una sola, un richiamo all’ordine della società per il bene maggiore. Una responsabilità che testerà la forza della proprietà. Una rivoluzione interiore, abbandonando la presunzione, accompagnata da un’attenta analisi dei limiti di ciascuno.

Juric il trasformista fa volare il Verona, la Fiorentina si guarda alle spalle con rimpianto