Ferrara: “Ecco cosa distingue i procuratori buoni da quelli cattivi”

Il commento di Ferrara sulla situazione in casa Fiorentina

Il noto giornalista Benedetto Ferarra ha commentano il rapporto tra la Fiorentina e Ramadani, definendolo un nuovo amore: "L’unica certezza sta nel nuovo amore scoppiato tra la Fiorentina e l’agente Fali Ramadani, abilissimo nel rialzare la testa in casa viola grazie all’ingresso nella sua scuderia di Vincenzo Italiano". Questa rimane l'unica certezza quindi, come sottolinea il noto giornalista, visto che sul futuro di Italiano non c'è nulla di certo.