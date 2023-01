Ferrara: “Caso Zaniolo? L’Italia conta come il sindaco di Montelupo all’ONU”

"L’Italia è proprio un paesone, che nel calcio europeo conta come il sindaco di Montelupo (non ce ne voglia) alle Nazioni Unite. Un giocatore come Zaniolo si mette sul mercato, la Roma chiede trenta milioni e il Milan fa due conti e capisce che vorrebbe ma non può. E parliamo della squadra campione d’Italia. Così si fa avanti il Bournemouth, terzultima in premier. E questo la dice lunga sul nostro calcio. Dopo i prestiti secchi, i prestiti con diritto e i prestiti biennali arriveremo a soluzioni simili a quando andavamo da piccoli dal lattaio e chiudevamo la trattativa con un sintetico: “Passa la mamma domani a pagare”, oppure “metta sul conto”. Al Milan ci stanno pensando. E se a Firenze contestano la squadra e i dirigenti a Milano finisce nell’occhio del ciclone Paolo Maldini, uno degli artefici dello scudetto. Tanto per dire: il calcio funziona così. Noi abbiamo Jovic, loro De Ketelaere, che a differenza di Jovic (arrivato gratis con la formula dell’usato a sorpresa), è costato un botto e per il momento nessuno ha capito chi sia. Insomma, Milano soffre. Già. Poi c’è la seconda squadra di Torino, che fa i conti con la giustizia sportiva e poi li farà con quella ordinaria. Ora, sarà vero che nel calcio i trucchi e trucchetti sono sempre esistiti, ma valutare quella Duna berlina a gas con arbre magique di serie 130mila euro forse è stato un azzardo..."