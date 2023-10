Ferrara: “Beltran deve trovare lo Svitol. Sottil resta un X-file”

"E’ chiaro che un 2-2 con gli ungheresi non è il 4-2 alla Juve. Ma non si può avere tutto nella vita, e riprendere una partita che sembrava persa vale sempre un urlo contro il cielo che ti aiuta a tornare a casa senza rabbia addosso. Non male, dai. Dopo il 2-2 con il Lecce non sei uscito dal Franchi felice, non c’era verso. E poi hai ritrovato Barak e soprattutto Ikoné, finalmente in campo e finalmente in gol. Poi che c’entra, Beltran deve ancora trovare lo Svitol per sbloccarsi e Sottil continua a restare un X-file. D’altra parte la squadra di Italiano è un bel gruppo capace di tutto, nel bene e nel male".