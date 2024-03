Ferrara: “Barak come mister Wolf. Il gol di Nzola non è vendetta”

Su La Nazione Benedetto Ferrara analizza vari temi emersi dopo la vittoria della Fiorentina contro il Maccabi Haifa in Conference League. Se nella prima parte il giornalista si concentra su Antonin Barak , definito il mister Wolf della Fiorentina ("Sono mister Wolf e risolvo problemi" la frase di Harvey Keitel in Pulp Fiction", nella seconda scrive di Mbala Nzola , autore del primo gol. Ecco quanto si legge:

"Umiltà, parola magica. Vedi Nzola: la cronista bordo campo insiste nel chiedergli se il suo gol è una risposta alle critiche e lui non si scompone ricordando che le critiche fanno parte del gioco e che lui pensa solo a lavorare per migliorarsi. Un ottimo esempio. Segnare una rete non è una vendetta contro qualcuno, ma un regalo a te stesso, ai tuoi compagni e alla tua gente. Certi stipendi prevedono delle responsabilità. Fare i permalosi con chi partecipa al tuo stipendio abbonandosi o pagando un biglietto ha poco senso. Sempre che il tutto abiti dentro i confini della civiltà".