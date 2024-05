Ferrara: “Atene? Con soli 15.000 euro potete noleggiare un areo privato”

"Atene, sì. Già, ma come arrivarci? Anche questa è un’ avventura. Rotte, percorsi, scali, trasferimenti, partenze e ripartenze. La scelta è ampia. Come i prezzi. Il tutto con l’incubo di uno stato di allerta che impone saggezza, attenzione, travestimenti da turista o da uno che casualmente passava di lì. Evitare, tanto per cominciare, di passeggiare con la maglia viola numero 10 di Kharja. Potreste ricorrere in brutti incontri. Un po’ per via del viola, un po’ perché il dieci è sacro, bestemmiare non è cosa bella. Intanto andate a ricercare in casa un marsupio del villaggio Valtur ed evitate di pronunciare in strada parole tipo “bischero” e di chiedere un panino lampredotto e feta. Ma veniamo al viaggio. Con soli 15 mila euro potete noleggiare un aero privato Firenze-Atene. Ne trovate anche uno a 8 mila euro, ma lo dovete pilotare voi. Più popolare il Firenze-Pisa-Francoforte-Tirana-Salonicco-Atene con partenza da Peretola il 27 all’alba e arrivo ad Atene alle ore 19,45 del 29. Nel pacchetto è compresa una visita guidata a Cisanello e una merenda nella periferia di Tirana. Costo: 560 euro, merenda esclusa. Per chi desidera approfittare dell’evento per una vacanzina è pronto il charter per Mikonos: una settimana sull’isola, cinque ingressi al Superparadise con consumazione obbligatoria, quindi traghetto per Atene. Ritorno col gommone di Vryzas, che vi lascerà ad Ancona, dove vi aspetta una Lazzi e una dimostrazione di pentole a Bettolle".