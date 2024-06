La Fiorentina al Comune: “Fermatevi o vi portiamo in Tribunale!”

Fermatevi o vi portiamo in Tribunale. In sintesi, è il senso della lettera che la Fiorentina ha ufficialmente inviato al Comune - e per conoscenza ai Ministeri dello Sport, dell’Economia e della Finanza, della Cultura - per chiedere di non dare il via ai lavori di ricostruzione dello stadio Franchi. Dal Comune al momento non ci sono repliche, ma solo una presa d’atto per esaminare la lettera «con calma e attenzione». «Gli elementi di incertezza - è scritto tra le altre cose nella lettera della Fiorentina - attengono principalmente a due fattori: a) assenza di qualsiasi evidenza o conforto in ordine alla certezza e completezza del quadro delle fonti di finanziamento a copertura degli interventi di riqualificazione complessivamente previsti nello stadio; b) alla conseguente indeterminabilità non solo dei tempi di esecuzione, ma anche al completamento stesso dell’opera».