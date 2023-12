Ferencvaros-Fiorentina, la probabile formazione: nelle mani di Nico Gonzalez

Ferencvaros-Fiorentina, la gara che deciderà chi passerà come prima del girone. A Italiano basta un punto per arrivare direttamente agli ottavi di Conference League

Ferencvaros-Fiorentina, la gara che deciderà chi passerà come prima del girone. A Italiano basta un punto per arrivare direttamente agli ottavi di Conference League e per farlo, la formazione non ha molti dubbi. In porta Christensen, con Kayode e Parisi sulle fasce. Nel mezzo pronti Milenkovic e Ranieri. A centrocampo ecco la coppia Maxime Lopez-Duncan, con Barak trequartista. Gli esterni saranno Nico Gonzalez, che torna titolare e Brekalo sulla sinistra. Il centravanti sarà Lucas Beltran.