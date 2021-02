Femminile, tempo di Derby. E Sabatino non vuole fermarsi

Dopo il 12-0 con il quale l’Italia ha staccato il pass per gli Europei, torna il campionato, e per la Fiorentina Femminile c’è il Derby con il Florentia. Cinque i punti da recuperare rispetto al Sassuolo quarto, con una gara di Champions League all’orizzonte da giocarsi al meglio. Le avversarie di campionato sono in forma e pagano solo quattro punti, per cui serve attenzione. Cincotta ha messo in guardia le sue ragazze, mentre bomber Sabatino è a caccia del quarto gol consecutivo in questa Serie A Femminile, cosa che ancora quest’anno le manca. Lo scrive La Nazione.